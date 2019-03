Fidesz will EVP-Mitgliedschaft freiwillig ausgesetzt haben

Die ungarische rechtsnationale Regierungspartei Fidesz hat ihre Angriffe auf die Europäische Volkspartei (EVP), deren suspendiertes Mitglied sie ist, fortgesetzt. Die Partei von Premier Viktor Orban habe die Mitgliedschaft in der Parteienfamilie aus freien Stücken ausgesetzt, behauptete Fidesz-Vizevorsitzende Katalin Novak am heutigen Mittwoch im Staatsfernsehen M1.

Zwischen Fidesz und der EVP gebe es hinsichtlich der Familienwerte und der christlichen Kultur sowie in der Frage der Einwanderung kein Einvernehmen, zitierte die Ungarische Nachrichtenagentur MTI die Politikerin weiter. “Wir müssen über eine gemeinsame Zukunft mit der EVP nachdenken”, meinte Novak. Fidesz wolle nämlich an diesen Werten festhalten und “darüber nachdenken, in was für einem Europa wir leben wollen, wie Fidesz die Interessen der Ungarn vertreten kann”. Es sei wichtig, dass “die Ungarn in der Europäischen Union Ungarn bleiben können”, dass Europa “kein Migranten-Kontinent wird und die christliche Kultur blühen kann”.