FHV-Studentin möchte wissen, wie Unternehmen ticken

Valentina Angeli studiert Internationale Betriebswirtschaft an der FHV.

Die Montafonerin Valentina Angeli besuchte den Zweig Mode und Produktionstechniken an der HTL Dornbirn. Managementfächer haben es ihr bereits während ihrer Schulzeit angetan. Nach der Matura hat sie mit dem Gedanken gespielt, mit einem Betriebswirtschaftsstudium zu beginnen, entschied sich aber für einen anderen Weg. Inzwischen studiert die 25-Jährige im fünften Semester das Bachelorstudium Internationale Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Vorarlberg (FHV – Vorarlberg University of Applied Sciences) und verbringt derzeit ein Auslandssemester in Finnland.

Warum hast du dich für ein Studium entschlossen?

In meinem Berufsalltag als Polizistin konnte ich viele Erfahrungen sammeln.Die Arbeit machte mir Spaß, aber der Wunsch nach einem Studium wurde immer präsenter. Nach vier Jahren wurde es Zeit, zurück zu meinem Ursprungsplan zu finden. Das Studium passt zu mir, weil ich lernen möchte, wie Unternehmen ticken und welche wirtschaftlichen Zusammenhänge dahinterstecken.

Was gefällt dir an deinem Studienplan?

Projektarbeiten und Planspiele ermöglichen mir, vielfältige Einblicke zu bekommen. Ich schätze es sehr, im Studium individuelle Schwerpunkte zu setzen. Neben der Theorie wird der Praxis ein großer Stellenwert eingeräumt. Es ist für mich wichtig, dass klar ist, wofür ich das Gelernte später anwenden kann. Das Auslandssemester empfinde ich ebenfalls als sehr große Chance.

Hast du im Studium auch die Möglichkeit, in Berufe und Unternehmen hineinzuschnuppern?

Bei Exkursionen kann ich aktiv in verschiedene Unternehmen eintauchen und Kontakte knüpfen. So erhalte ich konkrete Vorstellungen und die Chance, mich mit zukünftigen Arbeitgeber:innen zu vernetzen. Ich kann aktiv ein Netzwerk aufbauen, in dem ich mich mit anderen austausche.

Internationale Betriebswirtschaft an der FHV

Vollzeitstudium Bachelor, 6 Semester (180 ECTS)

Keine Studiengebühren

Verpflichtender Auslandsaufenthalt

Berufspraktikum für 12 Wochen

