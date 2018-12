FH Vorarlberg bildet internationale Führungskräfte aus

Master-Studium International Management & Leadership lockt Studenten von allen Kontinenten an.

Naly Rajaofera aus Madagaskar ist Luftfahrtingenieur bei Liebherr und studiert im ers­ten Semester „International Management and Leadership“ an der FH Vorarlberg. Seit acht Jahren lebt der 35-Jährige im deutschen Lindenberg. Das englischsprachige Studium an der FH Vorarlberg hat er nicht nur gewählt, weil es berufsbegleitend absolviert werden kann. Ihn reizte vor allem die Möglichkeit, sich betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit interkulturellen Aspekten anzueignen. „Als Ingenieur sind viele Themen komplettes Neuland für mich. Das Studium erfüllt meine Erwartungen und stillt meine Neugier. Viele Dinge, die im Unternehmen passieren, kann ich jetzt in einen Kontext bringen, besser verstehen und nachvollziehen“, betont der Student.