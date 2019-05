FH Technikum startet Crowdfunding für Studienplätze

Die Fachhochschule (FH) Technikum Wien startet eine Crowdfunding-Kampagne für zusätzliche Anfänger-Studienplätze im Studienjahr 2019/20. Der Bund finanziert heuer keine zusätzlichen Plätze, außerdem mussten bereits im Vorjahr rund 1.000 Bewerber trotz positiven Aufnahmetests wegen fehlender Plätze abgewiesen werden, sagte Geschäftsführerin Gabriele Költringer am Dienstag.

Vorerst sollen durch Spenden ab zehn Euro zusätzliche Plätze in den Studiengängen Mechatronik/Robotik sowie Urbane Erneuerbare Energietechnologien geschaffen werden. Ein Studienplatz kostet dabei entsprechend den vorgegebenen Normkosten 8.850 Euro pro Jahr – hochgerechnet auf ein dreijähriges Bachelorstudium sind das 26.550 Euro. Zielgruppe der Kampagne sind vor allem erfolgreiche Absolventen der FH Technikum Wien. Darüber hinaus haben bereits Unternehmen wie etwa Siemens, Kapsch und Schrack zugesagt, Plätze zu finanzieren.

Költringer sieht die Kampagne aber auch als Vehikel, um die Diskrepanz zwischen dem Angebot an Studienplätzen im technischen Bereich und der Nachfrage aufzuzeigen. Auf der einen Seite sei der Fachkräftemangel in der Technik so groß wie nie zuvor, andererseits habe der Bund ausgerechnet jetzt die Finanzierung neuer Studienplätze ausgesetzt und auch für 2020 österreichweit nur 330 ausgeschrieben.