FFC verpflichtet weiteres Nachwuchstalent

Mit Michaela Walter wechselt ein weiteres Vorarlberger Nachwuchstalent zum Bundesligisten FFC fairvesta Vorderland.

Die nächste Neuverpflichtung der Vorderländer – Michaela Walter (14) wechselt vom SV Satteins ins Vorderland.

Die Satteinserin zuletzt ebenfalls ein Aktivposten in der VFV U15 Auswahl- hat bereits in der Vorbereitung auf den Frühjahrsdurchgang ihr großes Potential unter Beweis gestellt.

Michaela Walter, die mit dem Bundesliga Team trainiert, wird aufgrund ihres Alters (14), Mädchen sind erst ab 15 Jahren in der Bundesliga spielberechtigt, im Frühjahrsdurchgang im Future Team zum Einsatz kommen. Ab Herbst steigt Walter dann in die Bundesliga auf.