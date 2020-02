FFC verpflichtet Nachwuchstalent Lea Grabher

Der Frauen Bundesliga Club FFC fairvesta Vorderland gibt die Verpflichtung des Vorarlberger Nachwuchstalentes Lea Grabher bekannt.

Die jüngste Neuverpflichtung der Vorderländer – Lea Grabher (15) wechselt vom FC Lustenau zum Bundesligaclub.

Die Tochter von Andelsbuch Trainer Ralf Grabher, zuletzt ein Aktivposten in der VFV U15 Auswahl- hat bereits in der Vorbereitung auf den Frühjahrsdurchgang ihr Talent unter Beweis gestellt.

Zudem wurde Lea Grabher vom ÖFB auf die Abrufliste für den Trainingslehrgang des U17 Nationalteams in Portugal gesetzt.