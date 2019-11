FFC fairvesta Vorderland - Zwischenbilanz

Future League 2019/2020

Das FFC fairvesta Vorderland Future Team spielt dabei parallel zur Bundesliga Mannschaft in der neugegründeten Future League österreichweit um Punkte. Das junge Vorderland Team, mit einem Durchschnittsalter von 20 Jahren traf dabei auf die Teams der anderen Bundesligisten. Die Spiele fanden in der Regel im Anschluss an die jeweilige Bundesliga Partie statt. Halbzeit – 9 Runden sind in der Future League gespielt, die Herbstsaison ist zu Ende. Zeit für eine Zwischenbilanz – lassen wir die Herbstsaison nochmals in Zahlen passieren.

1.Rde. FFC Vorderland vs Wacker Innsbruck 0:0 (0:0)

2.Rde. FC Bergheim vs FFC Vorderland 0:1 (0:1)

3.Rde. FFC Vorderland vs SKV Altenmarkt 2:2 (0:1)

4.Rde. SV Horn vs FFC Vorderland 1:4 (1:2)

5.Rde. FFC Vorderland vs SKN St. Pölten 1:3 (1:0)

6.Rde. FFC Vorderland vs SV Neulengbach 2:4 (0:2)

7.Rde. SG Austria Wien vs FFC Vorderland 6:0 (6:0)

8.Rde. FFC Vorderland vs FC Südburgenland 2:2 (1:2)

9.Rde. SK Sturm Graz vs FFC Vorderland 11:1 (6:1)