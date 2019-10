FFC Fairvesta Vorderland vs FC Südburgenland

Letztes Heimspiel in der laufenden Herbstsaison

In der 8. Runde der Planet Pure Frauen Bundesliga 2019/20 hat der FFC Fairvesta Vorderland im letzten Heimspiel des Herbstdurchganges am Sonntag den 27.10.2019 um 10.00 Uhr den FC Südburgenland zu Gast.

Obwohl die Gäste in der Tabelle 4 Plätze vor dem FFC liegen, ist eine Partie auf Augenhöhe, bei der die Tagesform eine wichtige Rolle spielt zu erwarten.

Die Burgenländerinnen sind aber sicher stärker als in der vergangenen Saison einzuschätzen, wurden doch in der Übertrittszeit mit Patrícia Gasparovicová, Natália Miniariková, Viktória Kratochvílová (alle Slovan Bratislava), drei starke Legionärinnen verpflichtet.

Aber natürlich wollen sich auch die FFC Girls nicht verstecken, keine Geschenke verteilen und die Punkte im Ländle behalten. „Wir wollen an die zuletzt gezeigten Leistungen anschließen, darauf lässt sich aufbauen. Allerdings müssen wir uns defensiv noch ein wenig stabilisieren. Wir wollen uns mit einem Sieg bei unseren si treuen Fans für ihre tolle Unterstützung bedanken“, zeigt sich FFC Coach Leandro Simonelli optimistisch.