FFC fairvesta Vorderland – Vorrunden Abschluss

Die Herbstsaison in der Planet Pure Frauen Bundesliga ist zu Ende.

Der FFC fairvesta Vorderland liegt zur Halbzeit auf Platz neun der Tabelle, steht zudem im Sport.Land. NÖ Frauen Cup, dem ÖFB Frauencup als einziges Ländle Team im Viertelfinale, wo man Mitte März zu Hause auf Neulengbach trifft.

Nach Abschluss der Vorrunde schaut man beim FFC aber gleich nach vorne. Trainer Leandro Simonelli trainierte mit seinem Team zunächst bis Anfang Dezember weiter.

Gleich in der ersten Woche nach dem letzten Cupspiel (2:0 Sieg am 17. Nov. in Geretsberg) gab es für Müller und Co. beim Feldkircher Sport- und Allgemeinmediziner Dr. Michael Alber eine sportmedizinische Lactat-Leistungsdiagnostik. Ziel dabei war die Beurteilung der Gesundheit und die Kontrolle des Trainingszustandes jeder einzelnen Kaderspielerin. In der Leistungsmedizin ist der Haupteinflussfaktor das Training, daher wird eine Trainingsanamnese erhoben, die für die Beurteilung des Leistungszustandes eine große Bedeutung hat. Nach der Auswertung der Leistungsdiagnostischen Untersuchung, wurde in Zusammenarbeit zwischen Dr. Michael Alber und Chefcoach Simonelli ein individuelles Trainingsprogramm für jede einzelne Spielerin erstellt, welche selbstständig auszuführen sind.