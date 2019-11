FFC fairvesta Vorderland in Runde 2 des ÖFB Cups bei SU Geretsberg zu Gast

Auswärtsspiel in Oberösterreich

Letzte Partie nach der Länderspiel- und vor der Winterpause. Und wieder heißt es für die FFC Girls in den Bus steigen und ab nach Oberösterreich. In der 2. Runde des ÖFB Cups – SPORT.LAND.NÖ Frauen Cup treffen Müller und Co. im Gipfelbergstadion auf die SU Geretsberg. Im Duell ÖFB Frauen 2. Liga vs Planet Pure Frauen Bundesliga – SU Geretsberg vs FFC fairvesta Vorderland gelten die Simonelli Girls aufgrund des Liga Unterschieds als leichte Favoriten. Doch dafür kann man sich im Vorderland nichts kaufen. Wenn man die Meindl Mädchen auch nur im Geringsten unterschätzt, dann kann der Schuss nach hinten los gehen. Denn auch die SU Geretsberg will nichts anderes als dem FFC ein Bein stellen und in die 3. Runde aufsteigen.

Voller Einsatz, die letzten Körner aus dem Körper herausholen – heißt also die Devise, des FFC fairvesta Vorderland.