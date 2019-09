FFC fairvesta Vorderland Girls beim Nati – Team

FFC Girls im Nationalteam Einsatz. Die guten Leistungen der Vorderländerinnen im Club und Team werden von den Teamchefs immer wieder mit Einsätzen in den verschiedenen Nationalteams honoriert. So wurden mit Patricia Pfanner und Yaribeth Ulacio wieder zwei Vorderländerinnen einberufen.

Das österreichische U 17 Nationalteam bestreitet vom 22. bis 27. September ein weiteres Trainingslager, verbunden mit freundschaftlichem Doppelländerspiel gegen Tschechien in Gmünd und in Treban. Einberufen dazu wurde die FFC Angreiferin Patricia Pfanner. Pfanner in der Zwischenzeit Stammspielerin und auch Kapitänin im U17 Nationalteam freut sich auf die beiden Spiele und das Trainingslager. Allerdings fällt die junge Stürmerin damit für die Bundesliga Partie des FFC gegen St. Pölten aus.