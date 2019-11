FFC fairvesta Vorderland gastiert bei Sturm Graz

Runde 9, letzte Runde im Herbstdurchgang der Planet Pure Frauen Bundesliga

Für das Team des FFC fairvesta Vorderland heißt rein in den Bus und ab in die Steiermark. Die Simonelli Girls sind bei Österreichs derzeitiger Nummer 3, dem SK Sturm Graz zu Gast. Dabei gehen die Steirerinnen, derzeit auf Rang 3 der Tabelle, als Favoriten in diese Partie. Doch auch die Vorderland Mädchen wollen nichts unversucht lassen und in der grünen Mark erstmals punkten. Das dies enorm schwer wird, weiß auch Trainer Leandro Simonelli.

„ Der nächste schwere Brocken für mein Team. Doch wir wollen alles hineinwerfen, alles geben und mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause gehen. Damit wir erstmals gegen die Steierinnen punkten können, muss von der ersten Minute an alles zu 100 Prozent passen.“