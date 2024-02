Feuerwehrmann starb bei Explosion von Haus in den USA

Bei der Explosion eines Hauses im Norden des US-Bundesstaats Virginia ist nach Behördenangaben eine Einsatzkraft der Feuerwehr ums Leben gekommen. Elf weitere Menschen, darunter neun Feuerwehrleute, seien nach der Detonation am Freitagabend mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte James Williams von der örtlichen Feuerwehr bei einer Pressekonferenz.

Er beschrieb die Szene vor Ort als "totale Verwüstung". Ein "Trümmerfeld" reiche bis weit auf die Straße und in die Nachbarhäuser. Feuerwehr und Rettungskräfte seien gegen 7.40 Uhr (Ortszeit, Samstag 00.40 Uhr MEZ) zu einer "Untersuchung" zu dem Haus in Sterling westlich der Hauptstadt Washington geschickt worden, sagte Williams weiter. Er machte keine näheren Angaben, was dort untersucht werden sollte. Die Einsatzkräfte befanden sich laut Williams zum Zeitpunkt der Explosion im Haus.