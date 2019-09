Feuerwehrleute befreiten eingeklemmtes Kind auf Spielplatz

Ein siebenjähriger Bub musste am Samstag aus seiner misslichen Lage auf einem Spielplatz in Villach Lind befreit werden. Der Volksschüler steckte mit seinem rechten Bein in dem Spalt einer Sitzgelegenheit fest. Mit technischem Aufwand gelang letztlich die Befreiungsaktion, teilte die Hauptfeuerwache Villach mit.

Kurz nach 16.30 Uhr wurde die Einsatzzentrale Villach alarmiert. Am Spielplatz angekommen stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Bub mit seinem rechten Bein in dem Spalt zwischen Rahmen und Oberteil einer überdachten Sitzbank eingeklemmt war. Nachdem ein Gleitmittel aus dem Notfallkoffer des Roten Kreuzes nicht half, griffen die Feuerwehrleute zum Rettungsspreizer, mit dem die Metallkonstruktion auseinandergedrückt werden konnte.

Das Kind wurde zur weiteren Abklärung ins LKH Villach gebracht. Der Unfallort wurde abgesperrt.