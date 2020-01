Feuerwehren ziehen Bilanz: 942 Brände im Jahr 2019

Die Bilanz der Vorarlberger Feuerwehren zeigt 2019 gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um knapp zehn Prozent bezogen auf die gesamten Feuerwehreinsätze.

Brände, Verkehrsunfälle, Schnee im Jänner und das Sturmtief Eberhard im März, zeichnen in Summe ein sehr vielfältiges Einsatzbild der 120 Orts- und 23 Betriebsfeuerwehren des Landes.

Mit 658 Feuerwehreinsätzen waren die freiwilligen Feuerwehrleute im Jänner am meisten gefordert.

Infolge von Brandeinsätzen gab es 2019 in Vorarlberg keine Menschenleben zu beklagen.

Rund 75.000 Einsatzstunden

Nicht nur Feuerwehreinsätze stehen in der Bilanz 2019. Vom zeitlichen Gesamtaufwand verursachen diese rund 20 bis 30 Prozent. Der überwiegende Aufwand an Zeit investieren die Feuerwehren in Ausbildung, Technische Ausrüstung – deren Wartung sowie Verwaltungsaufgaben.