Feuerwehr Übersaxen und Musikverein Laterns unterstützen Aktion "Schmetterlingskinder"

Je Tausend Euro haben die beiden Vereine kürzlich an Quadro Ernst übergeben.

ÜBERSAXEN/LATERNS/RANKWEIL. Seit Dezember 2022 widmet sich der Feldkircher Quadro Ernst, alias Ernst Robol der Sozialaktion „Schmetterlingskinder“. Der Musikverein Laterns in Vertretung mit Mattida Buchacher-Kröll und die Feuerwehr Übersaxen mit Kommandant Matthias Fritsch haben im Rahmen ihrer großen Feierlichkeiten heuer nun vor Kurzem im Schulsaal Übersaxen einen Scheck in Höhe von je Tausend Euro an Quadro Ernst übergeben. Bei der dritten Auflage vom Herbstfest im Sennhof Brederis hat der Feldkircher Entertainer weitere 1.100 Euro für die Aktion „Schmetterlingskinder“ gesammelt. Mittlerweile beträgt die Spendensumme von Quadro Ernst an Debra Austria mit Sitz in Salzburg schon imposante 34.414 Euro. „Ich bedanke mich bei allen großen und kleinen Unterstützern und für das entgegengebrachte Vertrauen“, so ein überglücklicher Quadro Ernst. Im Rahmen des großen Frühschoppen im Rankweiler Hof am Samstag, 30. Dezember wird nochmals ein größerer Spendenbetrag an die Aktion „Schmetterlingskinder“ übergeben. VN-TK