Feuerwehr Riezlern rettet rollenden VW Bus

Am Sonntagabend, den 16. Oktober 2023, kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall auf einem abschüssigen Parkplatz in Riezlern. Um 19:45 Uhr wurde die Feuerwehr Riezlern zu einer Fahrzeugbergung gerufen, nachdem ein VW Bus ins Rollen gekommen war. Trotz einer angezogenen Handbremse, jedoch ohne einen eingelegten Gang, setzte sich das Fahrzeug auf dem abschüssigen Gelände in Bewegung. Es rollte rückwärts, überquerte eine niedrige Mauer mit dem Heck und blieb darauf stecken.