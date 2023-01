Feuerwehr in Wien rückt zu Silvester 200 Mal aus

Die Berufsfeuerwehr Wien ist in der Silvesternacht 200 Mal ausgerückt. Samstag um 22.00 Uhr wurde aufgrund der stetig ansteigenden Zahl an eingehenden Notrufen erhöhte Einsatzbereitschaft ausgerufen. U.a. brannten ein Christbaum, ein Balkon, ein Bus und ein Müllcontainer.

In der Schillgasse in Wien-Floridsdorf versuchten Wohnungsinhaber zunächst einen Christbaumbrand selbst zu bekämpfen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung flüchteten sie aber letztlich aus den Räumlichkeiten. Feuerwehrleute löschten den Zimmerbrand und belüfteten das Stiegenhaus und die Wohnung.

Kurz nach Mitternacht brannte ein Balkon eines Mehrparteienwohnhauses in der Meidlinger Zanaschkagasse. Die Feuerwehrtrupps bekämpften den Brand von außen, um eine Ausbreitung zu verhindern, und stiegen zeitgleich über ein Fenster in das Gebäude ein, um Nachlöscharbeiten durchzuführen.

Ein brennender Müllbehälter in der Laimgrubengasse in Mariahilf verrauchte das Stiegenhaus eines Gebäudes. Atemschutztrupps löschten den Brand und kontrollierten die angrenzenden Wohnungen auf Brandrauch. Zwei Personen wurden der Berufsrettung Wien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Begutachtung übergeben, mussten aber nicht ins Spital. In der Herzgasse in Favoriten wurde ein Kleinbus in Flammen gelöscht.