Feuerwehr-Großeinsatz bei Waldbrand in NÖ nahe Wien

Mehr als 160 Feuerwehrmitglieder sind am Sonntag bei einem Wald- und Flurbrand in Seyring, einem Teil von Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg), im Einsatz gestanden. Die Helfer wurden kurz vor 14.30 Uhr verständigt. Eine Fläche von 20 bis 25 Hektar stand laut dem Bezirkskommando in Brand. Teilweise seien bereits Gebäude von den Flammen bedroht gewesen, hieß es. Am späten Abend konnte schließlich "Brand Aus" gegeben werden.

Das Feuer war aus vorerst unbekannter Ursache ausgebrochen. Anrufer, die auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) unterwegs waren, hatten laut Bezirksalarmzentrale den Brand nahe der Wiener Stadtgrenze bemerkt. Rauch war kilometerweit zu sehen. Bei den Löscharbeiten standen neben sieben Freiwilligen Feuerwehren auch die Waldbrandgruppe Ost und die Berufsfeuerwehr Wien mit insgesamt mehr als 30 Fahrzeugen im Einsatz.