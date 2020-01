Feuerwehr-Großeinsatz bei Brand in Kärnten

In Goggerwenig im Bezirk St. Veit/Glan musste die Feuerwehr am Montagabend zu einem Großeinsatz ausrücken. Auf dem Anwesen eines 49-jährigen Mannes geriet ein als Werkstatt und Lagerraum genutztes Nebengebäude aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Rund 100 Feuerwehrleute waren laut Landespolizeidirektion Kärnten im Einsatz.

Ein Übergreifen der Flammen auf ein nahe gelegenes Wohnhaus konnte verhindert werden. Das Feuer war gegen 20:00 Uhr ausgebrochen. Sowohl die Brandursache als auch die Schadenshöhe waren zunächst unbekannt, teilte die Polizei mit.