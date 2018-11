Feuervulkan in Guatemala erneut ausgebrochen

Der Feuervulkan in Guatemala, dessen Ausbruch im Juni mehr als 190 Menschen das Leben kostete, hat erneut Asche und Lava gespuckt. Die Aschesäule sei bereits mehr als 1.000 Meter hoch, teilte die Behörde mit. Demnach handelt es sich bereits um den fünften Ausbruch des Feuervulkans in diesem Jahr. In mindestens sieben Orten regnete es Asche, eine Evakuierung wurde aber zunächst nicht angeordnet.

Der 3.763 Meter hohe Vulkan liegt 35 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Guatemala-Stadt. Zuletzt war er zwischen dem 6. und 9. November ausgebrochen. Damals gab es keine Opfer oder Schäden.