Feuer in Lettland zerstört große Flächen

Wald-, Busch- und Torfmoorbrände im Westen von Lettland haben bereits mehr als 800 Hektar Land zerstört. Auf Satellitenbildern war zu erkennen, dass die Feuer bis Sonntag 170 Hektar Wald, 257 Hektar Buschland und knapp 400 Hektar Torfmoor niederbrannten. Meteorologen rechnen auch für die kommenden zwei Wochen mit anhaltender Hitze und dem Ausbleiben von Regen.

In der dünn besiedelten Region Kurzeme (Kurland) war vor knapp einer Woche ein Feuer in einem Torfmoor ausgebrochen, dessen Rauch auch in dem mehr als hundert Kilometer entfernten Urlaubsort Jurmala nahe der lettischen Hauptstadt Riga zu sehen war.