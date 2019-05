Feuer in einem Einfamilienhaus in Saalfelden ausgebrochen

In einem Einfamilienhaus in Saalfelden (Pinzgau) ist es gestern, Freitag, am Abend zu einem Brand gekommen. Das Feuer dürfte laut Polizei im Bereich eines Holzofens oder Kamins ausgebrochen sein. Es entwickelte sich zu einem Schwelbrand in der Dachkonstruktion. Nach der Öffnung des Daches und einer Zwischendecke konnte die Feuerwehr die Flammen mit schwerem Atemschutz erfolgreich bekämpfen.

Verletzt wurde vermutlich niemand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs gegen 19.30 Uhr befanden sich offenbar keine Personen im Haus. 62 Mitglieder der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr standen im Einsatz. Um 20.10 Uhr wurde der Brand unter Kontrolle gebracht werden, um 22.30 Uhr “Brand aus” gegeben, wie die Feuerwehr Saalfelden informierte. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen.