Feuer auf russischem Flugzeugträger gelöscht

Das Feuer auf Russlands einzigem Flugzeugträger ist gelöscht. Die Feuerwehr habe ihre Arbeit auf der "Admiral Kusnezow" Freitagfrüh beendet, meldete die Nachrichtenagentur Tass. 14 Menschen seien nach dem Vorfall auf dem pannenanfälligen Schiff ins Krankenhaus gebracht worden. Die meisten hätten eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ein Offizier starb.

Das Feuer war am Donnerstag unter Deck ausgebrochen. Es wird vermutet, dass es bei Schweißarbeiten ausbrach. An Bord hätten sich zu diesem Zeitpunkt rund 400 Menschen aufgehalten - neben der Besatzung auch zivile Spezialisten, hieß es von der Marine. Die Suche nach einem Vermissten dauerte am Freitag zunächst noch an. Das Schiff befindet sich wegen Reparaturarbeiten seit mehr als einem Jahr in einer Werft bei Murmansk im Norden Russlands.