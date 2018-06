Fete Imperiale - Stauen mit den Promis am grünen Teppich

Das Wetter hat gehalten: Rechtzeitig zum Beginn des Sommerballs der Spanischen Hofreitschule in Wien hat sich am Freitagabend der graue Himmel aufgeklart. Somit konnten die Gäste und Promis der "Fete Imperiale" bedenkenlos über den am Michaelerplatz ausgelegten "Green Carpet" spazieren.

Die Fete, die von Hofreitschulen-Chefin Elisabeth Gürtler ins Leben gerufen wurde und der Traditionsinstitution willkommene Zusatzeinnahmen beschert, findet heuer bereits zum neunten Mal statt. Wie gewohnt gab es vor der eigentlichen Eröffnung das Paradieren über den roten Teppich, der hier einmal mehr grün war.

Dabei bildete sich beim Schaulauf ein regelrechter Stau, wurden doch alle Besucher traditionsgemäß von Gürtler und Haus-Geschäftsführer Erwin Klissenbauer persönlich begrüßt. Schauspielerin Christiane Hörbiger und Sängerin Marika Lichter zeigten sich den Fotografen ebenso wie Operettenliebling Harald Serafin oder Fußballlegende Herbert Prohaska.

Letzterer meinte, es gebe dank des ersten WM-freien Tages “nichts Besseres, als beim Ball von Frau Gürtler zu sein”. Die Veranstaltung sei sehr wohl ein würdiger Ersatz für das Fußball-Großevent, “denn so viele tolle Spiele haben wir ja noch nicht gesehen”. Gery Keszler sprach vom “schönsten Ball im ganzen Jahr, weil da der Life Ball grad vorbei ist. Tiefenentspannter kann man gar nicht sein”.

Alfons Haider, Operngröße Michael Schade und Violinistin Barbara Helfgott fanden ebenfalls ihren Weg über den Green Carpet. Sie werden später Teil der feierlichen Eröffnung sein. An Politikprominenz ließen sich vorerst u.a. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (beide ÖVP) blicken. Als spezieller Gast kam die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Ihr wird im Rahmen der Eröffnung der “Prix d’Ecole Espagnole d’Equitation de Vienne” für ihre Verdienste rund um den Reit- und Pferdesport verliehen.

Der Ball selbst steht heuer ganz im Zeichen Europas. Damit will man gewissermaßen Österreichs Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft mit 1. Juli vorfeiern. Die Farbe Blau und Sternenmotive sollen demnach prägende Elemente bei der Eröffnung sein.