Feststimmung mit Livemusik

Im Mohren-Wirtschaftszelt sorgen in diesem Jahr zahlreiche Bars, eine Weinlaube, Livemusik, Blasmusikkapellen und Stimmungs-DJ für kulinarische und musikalische Unterhaltung, auch nach dem Messetag.

Livemusik und Mottoparty

Am Donnerstag sorgt die Band „kurzfristig“ für die passende Atmosphäre. Der Freitagabend steht unter dem Motto Black & White und die „Tequila Sharks“ wissen mit maximalem Rock’n’Roll zu begeis­tern. Für alle im passenden „Black & White“-Dresscode gibt es einen Gratisshot an den Bars im Mohren-Wirtschaftszelt. Oktoberfeststimmung erwartet die Besucher(innen) am Samstag mit dem Mohren-Fassbieranstich und dem Gemeinschaftschor der Dornbirner Blasmusikkapellen.

Fäschta bis as hell wird

Am Samstagabend wird bei der „D’Mohra Party – Fäschta bis as hell wird“ in Dirndl und Lederhose zur Musik der Albkracher getanzt und gefeiert. Freunde zünftiger Blasmusik kommen auf ihre Kos­ten, wenn sich an allen Messetagen Dutzende Musikkapellen ein Stelldichein geben. Der Dornbirner Blasmusiktag am Samstag und der ORF-Frühschoppen am Sonntag vervollständigen das traditionelle Programm im Mohren-Wirtschaftszelt.