Festspielhaus Baden-Baden will Festival-Labor werden

Das Festspielhaus Baden-Baden setzt im neuen Jahr voll auf Festivals und will das Publikum stärker beteiligen. Schon bei den jüngsten Veranstaltungen nach der Corona-Pause habe man die Begeisterung der Besucher gespürt, wenn sie direkten Kontakt zu Künstlern hatten oder Proben besuchen konnten, sagte Intendant Benedikt Stampa anlässlich der Programmvorstellung am Donnerstag. Acht Festivals sind für 2022 geplant.

Teil des nächstjährigen Programms sind etwa die Osterfestspiele mit den Berliner Philharmonikern um Chefdirigent Kirill Petrenko und das SWR3 New Pop Festival. Mit "The World of John Neumeier" gibt es ein neues Tanzfestival. Vor allem junges Publikum soll mit einem "Takeover"-Festival angesprochen werden. Dabei könnten Interessierte unter anderem mit einem DJ und Vogelkundler durch den Stadtwald spazieren und die Verbindung von Natur und Kultur suchen.