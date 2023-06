Festspieleröffnung in Salzburg verzeichnet Kartenrekord

Beim traditionellen Fest zur Festspieleröffnung in Salzburg kann dieses Jahr endlich wieder aus dem Vollen geschöpft werden. "Uns ist nicht nur ein Stein vom Herzen gefallen, dass keine pandemischen Bedingungen mehr herrschen und die ganze Stadt wieder zur Bühne wird", sagte Festspielpräsidentin Kristina Hammer am Freitag bei der Programmpräsentation in Salzburg. Insgesamt erwarten das Publikum 83 Programmpunkte in der gesamten Stadt Salzburg.

Die Zählkarten für die Veranstaltungen am Auftaktwochenende des Festivals sind traditionell kostenlos. So viele wie in diesem Jahr hat es aber noch nie gegeben. Mit 11.000 Stück verbuchen die Festspiele einen Rekord, und auch die Zahl der Spielstätten kann sich mit 31 sehen lassen. Als Highlights gelten eine Probe der Neuproduktion von Verdis "Macbeth" mit Asmik Grigorian und ein Einblick in 100 Jahre Bühnenmusik der "Jedermann"-Produktionen. Das Projekt fiel im Jubiläumsjahr 2020 der Pandemie zum Opfer und sollte eigentlich eine Galaveranstaltung mit 100 ehemaligen Schauspielern vergangener Inszenierungen werden. Für dieses Jahr hat sich nun der musikalische Leiter des "Jedermann" Hannes Löschel ausgewählte Musikstücke genommen und zeitgemäß adaptiert.

Auch das gesamte Direktorium zählt dieses Jahr zu den Akteuren des Fests. Intendant Markus Hinterhäuser wird zusammen mit dem neuen Jedermann Michael Maertens bei einer Liveaufzeichnung der Ö1-Musiksendung "Klassik-Treffpunkt" in der Salzburg Kulisse sprechen, Präsidentin Kristina Hammer lässt im Talk ihr erstes Festspieljahr Revue passieren, und der Kaufmännische Direktor Lukas Crepaz gibt bei einer Führung Einblicke hinter die Kulissen der Festspielhäuser. Auch traditionelle Veranstaltungen wie der Fackeltanz sind in diesem Jahr wieder dabei. Dazu gehört auch ein Konzert der Teilnehmer des Young Singers Projects, in dessen Rahmen in diesem Jahr 14 Sängerinnen und Sänger aus neun Nationen auftreten, die im Verlauf der Festspiele auch die Gelegenheit bekommen, bei kleinen und großen Produktionen mitzuwirken.

Zwei besondere Jubiläen erhalten heuer einen Programmschwerpunkt: Festspielgründer Max Reinhardts 150. Geburtstag sowie sein 80. Todestag. Zu seinen Ehren öffnet das Schloss Leopoldskron seine Tore für Interessierte, die an Lesungen der Jedermann-Schauspieler und speziellen Führungen teilnehmen können. Auch für Kinder und Jugendliche gibt es wieder ein spezielles Programm. Neben der Abschlussaufführung des Jedermann-Camps erwartet die jungen Besucher dieses Jahr die Generalprobe der deutschsprachigen Erstaufführung von Gwendoline Soublins Stück "Fiesta".

(S E R V I C E - Alle Vorstellungen sind unter gelistet, wo ab 1. Juli um 9.30 Uhr auch die kostenlosen Zählkarten bestellt werden können.)