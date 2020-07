Festspiele: Am Mönchsberg liegt ein Feentempel aus Papier

Wie zerknülltes Papier liegt eine große Metallskulptur am Rand einer Wiese auf dem Salzburger Mönchsberg. Dort, wo 1890 ein erstes Opernhaus für Mozart-Festspiele entstehen hätte sollen. Die Skulptur der Wiener Künstlerin Esther Stocker ist Teil des Kunstprojektes "Der Traum von einem Feentempel", das anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Festivals an nicht realisierte Festspielhäuser erinnert.

Das "Papier" - eigentlich ist es Aluminium - zeigt eine überdimensionale Reproduktion einer Seite aus der Broschüre, mit der ein "Actions-Comite" rund um die Salzburger Bürger Karl Demel und Eduard Bertel für den Bau des Festspielhauses warben. "Ich beschäftige mich viel mit Sprache", sagte die Künstlerin am Montagabend bei der Präsentation ihrer Installation auf dem Mönchsberg.

Die Arbeit von Esther Stocker ist eine von insgesamt vier Interventionen an Standorten, für die in Salzburg Festspielhäuser geplant worden waren. Dieser Beitrag zum Jubiläumsjahr soll diese nicht realisierten Architekturprojekte im öffentlichen Raum sichtbar machen. Sie sind bis Jahresende auf dem Mönchsberg, auf dem Kapuzinerberg, in Hellbrunn und im Mirabellgarten zu sehen. "Meine erste offizielle Handlung für das Jubiläum der Festspiele", meinte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler bei der Präsentation. Sie kann dem mangels Geld nicht realisierten Entwurf auch Gutes abgewinnen: Weil das Geld für den Bau eines Festspielhauses nicht gereicht habe, habe Max Reinhardt den "Jedermann" auf dem Domplatz inszeniert.