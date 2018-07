Festspiel-Vorstand in Causa Erl tagt nächste Woche

Über die Zukunft des nach Vorwürfen von fünf Künstlerinnen wegen sexueller Übergriffe schwer in Bedrängnis geratenen, künstlerischen Leiters der Tiroler Festspiele Erl, Gustav Kuhn, könnte kommende Woche eine Entscheidung fallen. Der Stiftungsvorstand werde Dienstag oder Mittwoch tagen, sagte Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) der APA. Die Politik sieht sie aber "nicht unmittelbar am Zug".

Man sei derzeit noch in der genaueren Terminkoordination, so Palfrader. Zeit und Ort der Stiftungsvorstands-Sitzung stünden daher noch nicht fest. Zu möglichen Konsequenzen hielt sich Palfrader bedeckt. Erneut verwies sie auf die zuständigen Stellen, die nun in erster Linie am Zug seien und führte die laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen Kuhn an. Im Stiftungsvorstand sitzen neben Palfrader Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner sowie Jürgen Meindl, Leiter der Kunst- und Kultursektion im Bundeskanzleramt. Die “Tiroler Festspiele Erl Gemeinnützige Privatstiftung” ist seit 2017 alleiniger Gesellschafter.