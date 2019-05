Festnahmen nach Anschlag auf Straßburger Weihnachtsmarkt

Fünf Monate nach dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt hat es weitere Festnahmen gegeben. Die Polizei nahm fünf Verdächtige in Gewahrsam, wie ein Ermittler am Dienstag erklärte. Nach Angaben der Zeitung "Le Parisien" sollen die möglichen Komplizen im Alter von 23 bis 46 Jahren dem Attentäter Cherif Chekatt Waffen geliefert haben.

Chekatt hatte am 11. Dezember vergangenen Jahres in der Nähe des Straßburger Weihnachtsmarkts auf Passanten geschossen und sie mit einem Messer angegriffen. Er tötete fünf Menschen und verletzte elf weitere. Nach einer zweitägigen Großfahndung wurde der Attentäter von der Polizei erschossen. Er hatte vor seiner Tat der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Treue geschworen. Die Ermittler fanden bei ihm unter anderem einen Revolver, Munition und Messer.