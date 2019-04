Festnahmen nach Angriff auf türkischen Oppositionsführer

Nach einem Angriff auf den türkischen Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu hat die Polizei sechs Verdächtige festgenommen, darunter auch ein Mitglied der regierenden AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der Hauptverdächtige wurde in der anatolischen Stadt Sivrihisar festgenommen und in die Hauptstadt Ankara gebracht, wie der türkische Fernsehsender NTV berichtete.

Die AKP teilte mit, gegen das Parteimitglied sei ein Ausschlussverfahren eingeleitet worden. Die fünf anderen Verdächtigen wurden am Montag bereits in einer Polizeiwache in Cubuk, einem Vorort von Ankara, befragt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.

Der 70-jährige Kilicdaroglu, der Chef der Republikanischen Volkspartei (CHP) ist, war am Sonntag auf der Beerdigung eines Soldaten in Cubuk von einer Menschenmenge attackiert worden. Kilicdaroglu wurde türkischen Medienberichten zufolge zunächst in einem nahegelegenen Haus in Sicherheit gebracht und dann mit einem gepanzerten Fahrzeug weggefahren.