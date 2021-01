Festival Psalm plant Franziskanisches Palmsonntagsspiel

Das Grazer Osterfestival Psalm aus dem Hause styriarte startet im März eine neue Version seines Programmes "...for future!". Die Konzerte im Vorjahr fielen Corona zum Opfer, nun soll das Festival in überarbeiteter Form stattfinden. Ein mittelalterliches Spiel um Franz von Assisi macht den Auftakt. Es folgt Miriam Andersen mit archaischen Gesängen, Miguel Herz-Kestranek liest Texte von Primo Levi, Stephanie Houtzeel und Wolfgang Lippert singen Mahlers "Lied von der Erde".

"Die Programme und Projekte sind in der Zwischenzeit gewachsen und gereift. Und wenn wir Glück haben, erzählen sie uns von Wegen in eine bessere Zukunft", meinte Intendant Mathis Huber am Freitag in einer Aussendung. Zu Beginn gibt es mit "Laudes Palmarum" ein mittelalterliches Palmsonntagsspiel, das nach Quellen aus dem 14. Jahrhundert von Vladimir Ivanoff rekonstruiert wurde. Ivanoff zeichnet auch für die Aufführung verantwortlich, mit dabei sind unter anderem Miriam Andersen mit ihrer gotischen Harfe sowie der Schulchor der HIB-Liebenau.