Festival Nextcomic zeichnet heuer "Rollenbilder"

Das Festival Nextcomic von 12. bis 21. März in Linz, Traun, Leonding und Steyr steht heuer unter dem Titel "Rollenbilder 2020". Die zwölfte Ausgabe wartet mit 40 Ausstellungen und Werken von über 180 Künstlern auf. Es werden rund 10.000 Besucher erwartet, die bei weitgehend freiem Eintritt die ganze Palette der Comics, Mangas, Graphic Novels, Cartoons und Illustrationen erkunden können.

"Es ist ein Mitmach-Festival", betonte Gründer Gottfried Gusenbauer bei der Programmpräsentation am Freitag in Linz. Daher binde man auch Schulen ein, es gibt Workshops und die Möglichkeit selbst kreativ zu sein. Und es gehe auch darum, Querverbindungen zur bildenden Kunst aufzuzeigen, so Gusenbauer.

Festivalzentrum ist mit 28 Ausstellungen das Kulturquartier. Insgesamt gibt es zwölf Locations. Die Galerie Buchinger-Pöhlmann in Linz etwa präsentiert Mordillo, in der Grottenbahn ist eine Ausstellung des Leipziger Künstlers Blexbolex zu sehen. Die Galerie der Stadt Traun zeigt Arbeiten des deutschen Mangakünstlers David Füleki, der dort auch live zeichnet, im Röda in Steyr stellt der Wiener Illustrator Stay Gold aus und im Turm 9 in Leonding geht es um den "Hund im Comic".