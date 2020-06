Festival "Glatt & Verkehrt" in Krems diesmal kurz und bündig

Den Autakt macht am 22. Juli Lou Asril in Begleitung eines Chors

Den Autakt macht am 22. Juli Lou Asril in Begleitung eines Chors ©APA

Den Autakt macht am 22. Juli Lou Asril in Begleitung eines Chors ©APA

Die diesjährige Ausgabe des Festivals "Glatt & Verkehrt" findet quasi in der Nussschale statt. Corona-bedingt auf dem Programm stehen in Krems acht statt der ursprünglich geplanten 30 Veranstaltungen. Austragungsorte sind die Sandgrube 13 der Winzer Krems sowie das Wirtshaus Salzstadl. Den Autakt macht am 22. Juli Lou Asril in Begleitung eines Chors mit einer Auftragsarbeit.

Die weiteren vier Abendveranstaltungen werden von der Roma-Jazz-Band Bashavel, der britischen Sängerin Hannah James, Adele Neuhauser mitsamt dem Trio Edi Nulz sowie von Alex Miksch bestritten. Abgerundet wird das Programm von dreimal Tafelmusik im Wirtshaus Salzstadl. Ein Stelldichein geben sich dabei Stubnblues mit Willi Resetarits, Golnar Shahyar sowie die Ausseer Geiger. Tickets und Information gibt es unter www.glattundverkehrt.at.