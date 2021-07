Festival Cannes mit Stars und rotem Teppich gestartet

Die 74. Internationalen Filmfestspiele Cannes sind eröffnet. Zur Gala kamen am Dienstagabend unter anderem Marion Cotillard und Adam Driver. Sie spielen die Hauptrollen in dem Musikfilm "Annette", mit dem das Festival startete. "Annette" ist der neue Film des französischen Regisseurs Leos Carax ("Die Liebenden von Pont-Neuf"). Der 60-Jährige arbeitete dafür eng mit der US-amerikanischen Band Sparks zusammen, die eigens dafür den Soundtrack schrieb.

Über den roten Teppich an der südfranzösischen Croisette lief am Abend auch Jodie Foster. Die US-Schauspielerin, Regisseurin und zweifache Oscar-Preisträgerin ("Das Schweigen der Lämmer" und "Angeklagt") wurde am Abend mit einer Ehrenpalme für ihr Lebenswerk geehrt.