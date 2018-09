Fest mit viel Musik im Klostergarten

Am 21. und 22. September feiert s’Kloster 125 Jahre Tradition.

Dornbirn. Ein historisches Fest mit viel Musik und der Herausgabe einer Festschrift zum 125-jährigen Bestehens des Kapuzinerklosters an der Marktstraße wird heuer an zwei Tagen gefeiert. Am Freitag wird traditionell um 11 Uhr mit Musik eröffnet. Den Auftakt machen die 60er Musikanten aus Dornbirn. Die Stadtmusik übernimmt in gewohnter Manier die Bewirtschaftung. Für das leibliche Wohl der Besucher ist wieder bestens gesorgt. Führungen durch das historische Gebäude stehen ebenso auf dem Programm, wie auch die Unterhaltung für die kleinen Gäste mit Ponyreiten, Kindersegnungen, Basteln und vieles mehr. Mit Musik geht es nahtlos weiter – die Dornbirner Jugendkapellen und die Realschulmusik zeigen ihr Können.