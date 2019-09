Fest im Klostergarten und Glockenweihe

Am 20. September öffnet das Kloster die Pforten zum Fest und Glockenweihe am nächsten Tag.

Dornbirn. Nicht nur zum Jubiläum im vergangenen Jahr, auch heuer findet ein zweitägiges Fest im Dornbirner Kloster an der Marktstraße statt. Es beginnt traditionell am Freitag (20. September) um 11 Uhr im Klostergarten mit viel Musik und klösterlicher Bewirtung. Die Stadtmusik Dornbirn und die Patres laden herzlich ein und freuen sich über zahlreiche Besucher.

Bereits am nächsten Tag, am Samstag, 21. September, wird die neue Glocke im Rahmen eines Festgottesdienstes um 17 Uhr mit Bischof Benno Elbs als Zelebranten, eingeweiht. Die Franziskaner sind dankbar über die überwältigende Spendenbereitschaft, die den Guss der neuen Franziskusglocke erst ermöglicht hat. Als Initiator war Daniel Orth (Orgelbauer und Glockensachverständiger) federführend, den Entwurf für die einzigartige Zier der Glocke fertigte Michaela Rentsch. Die neue und die alte Glocke werden schon am Vortag auf einer Plattform im Klosterhof zu besichtigen sein.