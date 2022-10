Fest der Jubelpaare

Einmal im Jahr lädt die Stadt Hohenems alle Ehepaare ein, die ein besonderes Ehejubiläum feiern.

So waren auch am vergangenen Samstag, dem 8. Oktober 2022, wieder alle 45 Hohenemser Ehepaare, die 2022 ihre goldene (50 Jahre), diamantene (60 Jahre) oder eiserne Hochzeit (65 Jahre) feiern, zu einem Gottesdienst in die Pfarrkirche St. Karl und einer kleinen Feier in den Löwensaal eingeladen.