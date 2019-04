Frühjahrskonzert der Polizeimusik Vorarlberg im Kulturhaus Dornbirn.

DORNBIRN Dass die Hüter des Gesetzes auch musikalisches Talent haben, wurde vergangenes Wochenende Mal wieder unter Beweis gestellt. Das diesjährige Frühjahrskonzert der Polizeimusik Vorarlberg fand im Kulturhaus in Dornbirn statt. Unter der Leitung von Polizeikapellmeister Robert Vonach hatten die musizierenden Polizisten wieder ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm einstudiert. Der musikalische Bogen spannte sich von dem ergreifenden Tongemälde über den Schicksalsberg „Col di Lana“ bis hin zu einer interessanten Komposition über ein „Bayerisches Osterfest“. Im zweiten Konzertteil erwartete die zahlreichen Besucher ein Film über das Sondereinsatzkommando „Cobra“, welcher von der Polizeimusik musikalisch unterlegt wurde. Abgerundet wurde der musikalische Streifzug mit weiteren konzertanten Melodien sowie Märsche österreichischer und internationaler Komponisten. Es folgte ein hervorragendes Posaunen-Solo von Inspektor Alexander Giner (von der PI Feldkirch) mit dem Stück „Bassman“ von Frantisek Jerabek. Die anschließende Standing-Ovation machte die Begeisterung des Publikums deutlich. Das Konzert, war gewohnt sinnbildlich „fesselnder als Handschellen“. Die finalen Stücke „Funiculi – Funicula Rhapsody“ (Luigi Denza) sowie „In the Hall oft he Mountain“ (Edvard Grieg) komplettierte den gelungenen Konzertabend, der von Fabian Marchetti moderiert wurde. Wie jedes Jahr erwartete den Gästen auch eine kleine musikalische Überraschung: Am Schluss wurde die Europahymne eingespielt, der Saal wurde verdunkelt und ein Lichtkegel leuchtet auf ein kleines Mädchen mit der Blockflöte und begann die Europahymne zu spielen. Sie wurde mit einer Dame am Kontrabass begleitet. Nach dieser Einlage übernahm das Blasorchester den weiteren Klangkörper der Hymne.