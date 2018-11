Ferry Ebert sucht Nachfolger für sein Automaten-Museum

Ferry Ebert, Kondompionier, Automatenkaiser und Märchendichter, sucht einen Nachfolger für sein Lebenswerk - für sein Automaten-Museum. Mehrere Krankheiten und zuletzt ein Sturz, der den Bruch beider Unterarme zur Folge hatte, würde ihn zu diesem Schritt zwingen, schrieb der bald 84-jährige Wiener. "Es hätte schlimmer kommen können", sagte er im Gespräch mit der APA.

Das kleine Museum, das an Eberts Schaffen erinnert und in seinem ehemaligen Privatbüro in der Beckmanngasse in Penzing untergebracht ist, hat “den Beginn des Automatenzeitalters nach dem Zweiten Weltkrieg zum Inhalt”, wie der ehemalige Geschäftsmann berichtete. Dazu gehören die legendären Blausiegel-Automaten ebenso wie Pez-, Kölnisch Wasser- oder Kaugummi-Automaten. “Und Manner, Brieflose, Haribo und viele mehr, ungefähr 100 Stück”, ergänzte Ebert am Telefon.