Ferrero zahlt Mitarbeitern trotz Krise je 2.200 Euro Bonus

Die Mitarbeiter des italienischen Süßwarenherstellers Ferrero haben Grund zum Feiern. Das Unternehmen wird circa 6.000 Mitarbeitern in Italien eine Produktionsprämie von jeweils 2.200 Euro brutto auszahlen. Es handle sich um eine Anerkennung für die positiven Leistungen in der schwierigen Zeit des Lockdowns im März und im April, berichtete das Unternehmen.

36.300 Personen beschäftigt das Familienunternehmen aus dem piemontesischen Alba, das weltweit 94 Tochtergesellschaften, 25 Produktionsanlagen kontrolliert und in 170 Ländern präsent ist. Der Jahresumsatz betrug 11,4 Mrd. Euro. In Österreich ist Ferrero mit einer eigenen Niederlassung in Innsbruck vertreten.