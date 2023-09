Sainz-Jubel in Singapur

Ferrari-Pilot Sainz bricht in Singapur RB-Siegesserie

Carlos Sainz hat die Schwäche von Red Bull Racing in Singapur zu seinem zweiten Formel-1-Sieg genutzt und die Rekordserie von Max Verstappen beendet. Der Ferrari-Pilot aus Spanien entschied am Sonntag ein im Finish extrem spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen vor Lando Norris im McLaren und Mercedes-Pilot Lewis Hamilton für sich. Weltmeister Verstappen musste sich auf dem Stadtkurs unter Flutlicht nach zuvor zehn Siegen in Folge mit Platz fünf hinter Charles Leclerc begnügen.

Im 15. Saisonrennen stand erstmals kein Bulle ganz oben auf dem Podest. Sergio Perez, der zwei Erfolge dazu beigetragen hat, wurde Achter. Für Verstappen ist der vorzeitige Titelgewinn am kommenden Sonntag in Suzuka (Japan) damit dahin. In der Konstrukteurswertung könnte sein Rennstall bei einem günstigem Verlauf alles klarmachen.

Sainz fuhr den ersten Sieg für Ferrari seit Spielberg 2022 ein. "Ganz Italien, alle bei Ferrari werden darüber happy sein", atmete der Spanier in der schwülheißen Nacht von Singapur auf.