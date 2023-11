Ferrari-Duo beim einzigen Freien Brasilien-Training voran

Ferrari hat am Freitag im einzigen Freien Training beim Formel-1-Wochenende in Brasilien das Tempo vorgegeben. Auf den allerdings auch schnellsten Softreifen fuhr der Spanier Carlos Sainz am Freitag im Autodromo Jose Carlos Pace die Bestzeit vor seinem Stallrivalen Charles Leclerc. Red Bull spulte ein ganz anderes Programm mit Fokus auf Longruns ab. Saisondominator Max Verstappen gab sich auf harten Reifen mit Platz 16 zufrieden, sein Teamkollege Sergio Perez kam auf Rang 18.

Dritter wurde George Russell, der im Mercedes auf der mittleren Reifenmischung 0,133 Sekunden auf Sainz verlor. Der Brite hatte im Vorjahr sowohl das Sprintrennen als auch den Grand Prix auf dem Traditionskurs in Sao Paulo gewonnen. Am Freitag (19.00 Uhr MEZ) stand in Interlagos auch noch das Qualifying für den Grand Prix am Sonntag (18.00) auf dem Programm. Am Samstag (19.30/alles live auf ServusTV und Sky) folgt zum letzten Mal in dieser Saison ein Sprintrennen, für das die Startaufstellung rund vier Stunden vorher ermittelt wird.