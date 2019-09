Alonso nimmt die nächste Aufgabe in Angriff

Alonso nimmt die nächste Aufgabe in Angriff ©APA (AFP)

Fernando Alonso tritt bei Dakar 2020 mit Co-Pilot Coma an

Das Team Toyota hat am Freitag mitgeteilt, dass Ex-Formel-1-Pilot Fernando Alonso gemeinsam mit seinem spanischen Landsmann Marc Coma von 5. bis 17. Jänner an der Rallye Dakar in Saudi-Arabien teilnehmen wird. Coma ist 42 Jahre alt und fünffacher Gewinner der Dakar-Motorrad-Wertung (zuletzt 2015). Er soll den Debütanten Alonso nun als Co-Pilot sicher durch die Wüste navigieren.

Alonso war 2005 und 2006 Formel-1-Weltmeister. Heuer verteidigte der 38-Jährige seinen Titel bei den 24 Stunden von Le Mans erfolgreich. Danach begann er mit den Vorbereitungen für seine Dakar-Premiere. Die härteste Rallye der Welt, die bisher in Nordafrika (1979 bis 2007) und Südamerika (2009 bis 2019) gefahren wurde, findet 2020 erstmals in Saudi-Arabien statt. Als eine Generalprobe bestreitet das Toyota-Duo Alonso/Coma derzeit die Rallye Lichtenburg 400 in Südafrika.