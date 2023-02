Ferienmesse findet erstmals seit Corona wieder vor Ort statt

Erstmals seit Pandemiebeginn wird die Wiener Ferienmesse heuer wieder vor Ort stattfinden. Die touristische Messe läuft von 16. bis 19. März in der Messe Wien, gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt. Im vergangenen Jahr wurde die Messe pandemiebedingt ganz abgesagt, 2021 fand sie rein virtuell statt. Die letzte reguläre Ferienmesse war im Jänner 2020, also kurz vor Beginn der Coronapandemie.

Die Ferienmesse bietet laut Veranstaltern Inspiration und nützliche Tipps rund ums Reisen und den Urlaub. Auch für ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Bühnenshows und Gewinnspielen sei gesorgt. In der Österreich-Halle soll ein eigener Kulinarikbereich schon auf der Messe einen Vorgeschmack auf den nächsten Urlaub geben. Im Reisekino können sich Besucherinnen und Besucher in kurzen Vorträgen Reiseberichte anschauen.

Parallel zur Ferienmesse findet auch die "Wohnen & Interieur" und die "Wiener Immobilien Messe" statt.