Ferienhotellerie für August schon zu 70 Prozent ausgelastet

Durch die Corona-Lockerungen hofft die neue Chefin der Österreich Werbung (ÖW), Lisa Weddig, wieder auf mehr ausländische Gäste für den heimischen Tourismus. Für den August sei man jetzt schon bei 70 Prozent Auslastung in der Ferienhotellerie, sagte Weddig im Interview mit dem ORF-Radio und Tageszeitungen. Die Städtehotellerie hinke jedoch noch etwas hinterher. Mit der 17 Mio. Euro schweren Restart-Kampagne wolle man Österreich wieder als Urlaubsland positionieren.

Für die Feriendestinationen seien die Buchungen seit der Lockdown-Öffnung am 19. Mai in die Höhe geschossen, so die ÖW-Chefin. 25 Prozent aller Urlauber in Österreich kämen aus dem Inland. Für die Gäste aus dem Ausland werde man verstärkte Marketingmaßnahmen zunächst in den sieben nächstliegenden Märkten starten: Deutschland, Holland, Belgien, Schweiz, Tschechien, Polen, Ungarn. "Das sind die Nahmärkte auf die wir jetzt den Fokus setzen", so Weddig: " Wir stehen in intensivem Wettbewerb mit anderen Ländern. Da wollen wir auffallen als Österreich."