Ferienhit: Allgäu Skyline Park mit Spaßbad!

Das Schuljahr ist schon fast gelaufen und – juhuuu – die Sommerferien stehen vor der Tür. Doch ganze 9 Wochen Ferien sind eine Herausforderung. Was tun, damit die Langeweile keine Chance hat? Unser Tipp: Im Allgäu Skyline Park vorbeischauen. Hier warten 60 einmalige Attraktionen auf dich. Und zur Abkühlung sogar das parkeigene Spaßbad!

Im größten Freizeitpark Bayerns ist was los: Hier treffen sich Jung und Alt, es gibt Fahrgeschäfte, Kinder-Attraktionen sowie eine einladende Gastronomie zu entdecken. Das Freizeitangebot erstreckt sich über 32 Hektar grüne Parklandschaft und ist riesig – sogar Wasserratten kommen im Skyline Park in Bad Wörishofen auf ihre Kosten. Außerdem gibt es seit letztem Jahr neue Attraktionen.

Sieben grandiose Neuheiten

2017 Jahr gab es die größte Erweiterung in der Geschichte des Parks mit drei Hektar neuer Parkfläche und sieben neuen Fahrgeschäften. Neben der Weltneuheit Sky Dragster, auf dem du ein komplett neues Freiheits-und Fahrgefühl erlebst, haben Zero Gravity, High Fly, Kids Spin, Sky Jump, Kids Car sowie die neue Wildwasserbahn das Freizeiterlebnis im Allgäu Skyline Park im großen Stil erhöht. Schnapp dir also deine Freunde und Familie und teste das neue Freizeitangebot.