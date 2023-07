Ferienbeginn in Vorarlbergs Schulen

Für rund 54.000 Schülerinnen und Schüler in Vorarlberg beginnen heute die Sommerferien. Wir haben der 4. Klasse der Volksschule Lauterach Unterfeld einen Besuch abgestattet und sie beim Zeugnistag begleiet.

Vorarlbergs Schulen entließen heute ihre Schüler in die langerwarteten Sommerferien. Auch in der Volksschule Unterfeld in Lauterach wurde dieser Anlass mit einem kleinen Festakt gefeiert. Wir sind für euch bei der Abschlussfeier dabei und zeigen euch einige Impressionen.

Sommerferien beginnen auch im Westen und Süden

Damit haben nun eine Woche nach dem Ferienbeginn in Ostösterreich alle Schülerinnen und Schüler des Landes frei. Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist wieder am 4. September, in den anderen Bundesländern am 11. September.