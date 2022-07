Ferdinand Schmalz feiert Erfolg bei Nibelungenfestspielen

Wie ein führerloser Zug rast die grausame Sage von den Nibelungen schier unaufhaltsam auf die Katastrophe zu. Am Ende stehen Verrat und Gewalt. Es gibt kein Leben nach dem Heldentod. Mit "hildensaga. ein königinnendrama" präsentieren sich die Nibelungen-Festspiele im deutschen Worms heuer als Schlachtfeld der Geschlechter - mit einem Stück des österreichischen Autors Ferdinand Schmalz. Wäre eine von Frauen gelenkte Welt besser, fragt dieser bei der Premiere am Freitag.

Bei langsam verglühendem Abendlicht nimmt das Schicksal seinen Lauf. Brünhild, Königin von Island, wird mithilfe von Drachentöter Siegfried nach Worms verschleppt. Dort lebt Königin Kriemhild mit ihren drei Brüdern. Siegfried erhält als Lohn für seine List Kriemhild zur Frau, ihr Bruder Gunter ehelicht Brünhild. Die Doppelhochzeit ist der Beginn einer Spirale aus Hass, die in schwindelerregendem Tempo nach unten dreht. Am Ende verbünden sich die beiden Frauen gegen das System einer vergewaltigenden Kumpelwelt.

"Es gibt kein anderes mittelalterliches Epos, in dem Frauen so handlungsentscheidend mit eingreifen", meint der gebürtige Grazer Ferdinand Schmalz. Machen es Frauen besser? Auf dem Weg zur Antwort findet das Ensemble in einer der ältesten Städte Deutschlands in dem knapp dreistündigen Spektakel bloß weitere Fragen - und immer wieder grässliche Gewalt. "Dort draußen", sagt Brünhild im Schlussmonolog, "lauern wölfische Zeiten."